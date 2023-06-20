Те що майстри золотих справ постійно поповнюють свої колекції стильними речами і розширюють асортимент, це зрозуміло. Покупців багато і треба створити прикраси на всі смаки і бюджети. Але є особливі аксесуари, кількість варіацій яких нереально велика.

Так срібні сережки – це якраз і є той виріб, який доступний у самих різних виконаннях. Причому моделі відрізняються одна від одної кардинально, не дивлячись на те що всі вони виготовлені з одного металу (срібла 925 проби). Консультанти Укрзолото знають, що саме цей величезний асортимент інколи викликає труднощі під час покупки. Споживач ризикує розгубитися у цих формах, розмірах, декорах. Тому радять перед покупкою визначитися з деякими параметрами, і тим самим звузити коло пошуку.

Список важливих характеристик

Отже почати треба з того для кого саме Вам потрібна прикраса. Адже мануфактури пропонують колекції:

Жіночі;

Чоловічі;

Унісекс;

Дитячі.

Так чоловіки теж носять сережки, але не пару а одну. Та це не заважає ювелірам створювати для них окремі серії. Для дітей срібні сережки теж дуже актуальні, бо вони виглядають гарно і витримують активну експлуатацію. Крім того метал безпечний, особливо у виконанні родієвим покриттям.

Другий параметр на який варто звернути увагу – ціновий сегмент. Вартість виробів буває як дуже високою (ексклюзивні версії) так і дуже демократичною.

Потім, скориставшись фото, є можливість обирати сережки зі срібла за такими параметрами як:

Тип (тут модельний ряд вражає кількістю існуючих екземплярів);

Розмір;

Форма;

Декор;

Покриття;

Стиль.

Рішень нереально багато і кожна пара сережок варта вашої уваги. Якщо вам до вподоби вироби у сучасній стилістиці – зверніть увагу на моделі з родієвим покриттям.

Цікаво виглядають екземпляри з позолотою. Це вибір поціновувачів розкішних прикрас. Ну а для любителів антикваріату чи оригінальності – моделі з чорнінням.

Також щоб збільшити асортимент, майстри ювеліри пропонують додаткове декоративне оформлення. Причому в якості декора можуть використовуватися як каміння (коштовні та напівкоштовні), так і емаль чи кераміка. Сучасне ювелірне мистецтво стало набагато демократичнішим. А це значить, що при створенні чергового шедевру майстер золотих справ сміливо може використовувати матеріали які ще вчора були під забороною (шкіра, стрічки).

Великі чи маленькі, довгі чи короткі, в стилі мінімалізму чи дуже розкішні в плані декору – всі ці варіанти доступні.

Саме тому якщо ви вирішили придбати срібні сережки вам буде з чого вибрати. До речі, цей аксесуар вважається універсальним тобто він підходить всім незалежно від віку, статусу і навіть статі. Тому саме срібні сережки частенько купують не тільки для власного ювелірного гардеробу а і на подарунок.

Як стверджують спеціалісти Ukrzoloto (із власного досвіду) ще жодного разу отримувач такого презенту не залишився незадоволеним.