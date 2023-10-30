У ході досудового розслідування було встановлено, що до складу злочинної групи входили троє осіб – організатор та двоє спільників. Фігуранти налагодили роботу підпільного цеху з фасування етилового спирту та реалізовували його. Для маскування злочинної діяльності продукцію перевозили у ящиках під виглядом дистильованої води.

Під час обшуків оперативники кримінальної поліції спільно зі слідчими ГУНП в Тернопільській області за силової підтримки бійців підрозділу «КОРД» вилучили понад десять тисяч літрів етилового спирту, обладнання для розливу та фасування продукції, майже два мільйони гривень та інші речові докази.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратури.

Встановлено, що організував нелегальний бізнес житель Тернополя, взявши у спільники своїх двох знайомих. Кожен них виконував свою роботу.

Наразі до суду скеровано кримінальне провадження, розслідуване щодо організатора злочинної групи – 44-річного тернополянина та спільниці – 43-річної жительки Тернопільського району. Ще один з підозрюваних перебуває у розшуку. Матеріали відносно нього виділені в окреме кримінальне провадження.

Зловмисники нестимуть відповідальність за незаконне придбання з метою збуту, транспортування, зберігання а також збут незаконно виготовленого етилового спирту, вчинені за попередньою змовою групою осіб – ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.