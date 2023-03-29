29 березня відійшов у вічність ветеран пожежно-рятувальної служби полковник служби цивільного захисту у відставці Олег Вікторович Волощук.

Про важку втрату повідомили в управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Олег Волощук – колишній заступник начальника центру з питань збору, обробки інформації та підготовки даних оперативно-координаційного центру ГУ МНС України в Тернопільській області. Його серце перестало битися на 55-му році життя.

25 років Олег Вікторович віддав Службі порятунку. Працював на різних посадах середнього та старшого начальницького складу, багато років керував пожежно-рятувальною службою Борщівщини, очолював штаб пожежегасіння та оперативно-диспетчерську службу оперативно-координаційного центру УМНС України в Тернопільській області. Неодноразово брав участь у гасінні складних пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проявляючи рішучість та самовідданість. Досвідчений фахівець, справжній рятувальник, відданий товариш… Життєвий шлях Олега Вікторовича є прикладом людської гідності та добропорядності.

“Колектив Головного управління ДСНС України у Тернопільській області схиляє голови в скорботі та висловлює щире, глибоке співчуття рідним і близьким покійного. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях”, – ідеться у зверненні рятувальників Тернопільщини.