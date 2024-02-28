27 лютого 2024 року НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням колишнього голови Тернопільської обласної ради у вимаганні неправомірної вигоди від підприємця.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У червні 2023 року його викрили «на гарячому» під час одержання понад 600 тис. грн. Кошти вимагалися від місцевого бізнесмена за оплату виконаних його підприємством робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів.

Крім того, у той самий день викрили двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації, які вимагали від цього ж підприємця неправомірну вигоду у сумі понад 2 млн грн.

10 січня 2024 року розслідування стосовно колишнього голови Тернопільської облради виділили в окреме кримінальне провадження, а 11 січня 2024 року – завершили.

Розслідування стосовно заступників голови Тернопільської ОВА також завершили у січні 2024 року.

НАБУ і САП розпочали слідство за заявою громадянина, у якого підозрювані вимагали кошти.