Псевдоволонтери з Лановець брати Іван та Андрій Козаки за благодійні внески, зібрані у жителів краю для потреб ЗСУ, купили собі автомобілі Land Rover – Range Rover та Audi – Q5, а також мобільні телефони Apple IPhone 13 Pro Max та інші матеріальні цінності на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

Їх звинуватили у присвоєнні волонтерських коштів, затримали та судять, пише видання Тернополяни.

Про хід розслідування та судових баталій по даній справі поділився головний правоохоронець Тернопільщини Олександр Богомол.

“Я не можу прізвища називати людей, які не засуджені, але скажу так, одне з перших кримінальних проваджень по гуманітарній допомозі це те, про що ви згадали. Вона слухається зараз в суді, вона документувалася, це розслідування проводилося декілька місяців. Кримінальна відповідальність за псевдоволонтерство появилося лише з початку війни, коли люди деякі, які вирішили на цьому наживитися, почали робити це в дуже великих кількостях, і для того, щоб прибити цих псевдоволонтерів, і шахраїв, така кримінальна відповідальність появилася”, – відзначив Олександр Богомол, начальник поліції Тернопільщини.

За словами головного правоохоронця, ускладнює процес розслідування таких справ сам факт, що практики розкриття таких злочинів в Україні немає.

“На жаль, не має практики розслідування, не має судової практики цих злочинів. Ми вже маємо декілька таких справ. Вже частина з них слухається в суді, ще є такі, що оголошені підозри, будуть направлені в суд, є ще такі, що ми документуємо. Однак, щоб не розсосолювати цю ситуацію, я хотів би звернутися до всіх людей, коли ви хочете допомагати армії, то допомагайте так, щоб це було прозоро. Коли вам відкрито звітують люди про те, скільки коштів отримали, і скільки їх витратили, тоді можна з такими людьми працювати, – розповів правоохоронець. – Тому що за рахунок волонтерства ми досить серйозні здобутки маємо на фронті. Не завжди держава зі своїми бюрократичними процесами встигає за потребами на фронті, але коли людина показує довідку, що в неї на рахунку прийшло міліон, і за цей міліон також купили стільки то, тоді це прозоре волонтерство. Але коли ти отримав 15 млн, так ти на 12 щось купив, а 3 вкрав, ну то вибачте це кримінальна відповідальність”.

За словами головного правоохоронця краю, поліція назбирала достатньо доказів, щоб притягнути до відповідальності братів Козаків.

“Оцінку достатності доказів згідно КПК проводить прокурор. Робота поліції назбирати докази, переконатися в достовірності цих матеріалів, надати прокурору і який вирішує питання, чи цього достатньо, щоб з цим йти в суд чи ні. Тобто в нас така сама, як американська система, вона досить непогана, тому що, знаєте кражуть краще притягнути до відповідальності винного, ніж притягнути до відповідальності не винного. Це дуже серйозні речі, – наголосив Олександр Богомол. – Я думаю, що прокурор прийняв правильне рішення для того, щоб направити цю справу в суд. Нехай суд слухає, приймає відповідні рішення. Наука для багатьох волонтерів – ще будуть відповідні кримінальні провадження ми їх озвучимо, коли вони підуть до суду. І дуже серйозна наука для тих, хто хоче допомогти фронту. Тому що коли ти допомагаєш і твої кошти йдуть комусь у кишеню, або на розваги, дуже якось так на душі недобре”.

Детальніше у відео ІНТБ.