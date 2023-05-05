Справа на 300 тисяч: підприємець привласнив кошти, виділені на ремонт лікарні на Тернопільщині

Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області скерували до суду обвинувальний акт щодо приватного підприємця, котрий вчинив службове підроблення та привласнив бюджетні кошти.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 49-річний підприємець з Чортківського району під час проведення будівельних робіт одного із лікувальних закладів області привласнив державні кошти. Він вніс неправдиві відомстві у акти виконаних робіт, збільшивши їх обсяг. Таким чином йому вдалося заволодіти грішми у сумі майже 300 тисяч гривень, виділених на будівництво медичної установи.

Незаконні дії фігуранта викрили правоохоронці. Йому оголосили підозру за статтею 191 ККУ – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та ст. 366 ККУ – службове підроблення.

Досудове розслідування у справі завершено. Міру покарання приватному підприємцеві обере суд.