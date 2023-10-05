Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про те, що голова обласної ради Михайло Головко облаштував на даху будинку, в якому проживає, цілий “відпочинковий комплекс”. На повідомлення відреагували правоохоронці.

Про незаконні споруди повідомив у соцмережі активіст Роман Довбенко. За його інформацією, сімейство Михайла Головка проживає на масиві Новий Світ, неподалік тернопільського ставу, у дворівневій квартирі на дев’ятому поверсі. Та цього, вочевидь, очільнику облради мало, тож він вирішив “освоїти” додаткові квадратні метри ще й на даху. За інформацією активіста, там голова облради облаштував басейн, мангали та сауну, пише видання Погляд.

“Жителі будинку бояться небезпеки, яка висить над їхніми квартирами, але на пропозицію дати мені інтервʼю відмовилися, оскільки вважають самого Головка та партію “Свобода” ще страшнішою небезпекою”, – зазначив Довбенко.

Тож він звернувся до правоохоронних органів з проханням взяти інформацію до уваги і вжити заходів для безпеки мешканців даного будинку.

На публікації відреагували у поліції. У ході перевірки правоохоронці встановили, що посадовець – власник двох спарених квартир на верхньому поверсі – облаштував на даху кілька приміщень. Одне з них площею 3 на 9 метрів. Там знаходиться тренажерний зал та батут. У ще одній надбудові розміщений великий генератор. Чи є на даху сауни й басейни – наразі невідомо.

Слідчі скерували матеріали у відділ архбудконтролю Тернопільської міськради й управління архітектури, містобудування та кадастру, аби з’ясувати, чи законні ці будівлі й чи є на них дозвільні документи. У ході розслідування працівники поліції призначать ще й будівельно-технічну експертизу, і згідно з її результатами будуть прийняті рішення.

Даний факт слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 356 (Самоправство) Кримінального кодексу, повідомляють у поліції.