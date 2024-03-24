Спортсмен з Тернопільщини представлятиме Україну на чемпіонаті Європи

“Золото” на чемпіонаті України з вільної боротьби серед чоловіків U – 23, який нещодавно відбувся у Луцьку, здобув вихованець збаразького ФСК “Чемпіон” Юрій Вовк.

Про це повідомили у Збаразькій міській раді.

Спортсмен у складі збірної команди представлятиме Україну на чемпіонаті Європи у місті Баку.

Призером цих престижних змагань став ще один представник “Чемпіону” – Владислав Пожогін, який виборов бронзову медаль, а також виконав нормативи на звання майстра спорту України.

“Вітаємо Юрія і Влада, пишаємось їхніми досягненнями і бажаємо наступних блискучих перемог!”, – кажуть у міськраді.