Спокусився на дефіцит: злодій вкрав у передбачливого господаря сто літрів дизельного палива

Невідомий зловмисник забрався до підсобного приміщення: таке повідомлення отримали працівники відділення поліції № 4 (м. Збараж) від жителя села Шляхтинці. Потерпілий втратив каністри з дизпаливом.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що невідомий, скориставшись відсутністю господаря, відчинив двері стодоли та викрав звідти понад 100 літрів пального.

Особу, підозрювану у скоєнні злочину правоохоронці встановили. Ним виявився односельчанин потерпілого. Чоловік вже неодноразово притягувався до відповідальності за дрібні крадіжки. Дефіцитний на даний період дизель зловмисник зумів швидко продати, а зароблене кримінальним шляхом витратив на власні потреби.

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження. Злодій нестиме посилену відповідальність згідно умов воєнного стану.

Нагадаємо, що згідно Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство» даний злочин прирівняний до особливо тяжких злочинів, скоєних у період воєнного стану.