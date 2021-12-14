Спіймали злочинців, котрі викрали два автомобілі: у них знайшли автомат Калашникова. ФОТО

Раніше судимим за майнові злочини жителям Тернопільського району, 1984 та 1987 років народження, котрі виявилися причетними до незаконних заволодінь двома транспортними засобами, вже оголошено підозру та обрано запобіжний захід.

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Олександр Заєць, перша крадіжка, вчинена даними особами, була зареєстрована 16 листопада цього року. Тоді в Тернополі з новобудови, що по вулиці Степана Будного, було викрадено вантажний автомобіль марки Iveco. Менше ніж через місяць, коли активно велися оперативні заходи і поліцейські документували злочинну діяльність крадіїв, ті «відзначилися» на Кременеччині. З приватної станції техобслуговування, що у селі Великі Млинівці, викрали іномарку Volkswagen Passat CC.

«Завдяки злагодженій співпраці співробітників обласного управління карного розшуку та Кременецького відділу поліції, силовій підтримці бійців КОРДу нам вдалося затримати осіб, причетних до незаконних заволодінь транспортними засобами, – розповідає Олександр Заєць. – Слідчі оголосили їм підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу».

Під час проведення невідкладних слідчих дій за місцем проживання одного з підозрюваних у гаражному приміщенні було виявлено крадену іномарку, на даху якої знаходився пристрій для приглушування сигналу GPS. Також під час огляду житлового приміщення були виявлені та вилучені наркотичні засоби, технічні паспорти на різні автомобілі й 13 автомобільних ключів, GPS-трекер, засіб для примусового відкривання автомобілів, пістолет-револьвер, предмет схожий на автомат Калашникова.

Поліцейським також вдалося встановити місцезнаходження викраденої в Тернополі вантажівки Iveco. Її зловмисники заховали в селі Іква Кременецького району. Під час санкціонованого обшуку автомобіль вилучено.

За рішенням Кременецького районного суду обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування, процесуальне курівництво якого здійснює Тернопільська обласна прокуратура. Також поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території області.