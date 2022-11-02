Спіймали тернополянина, котрий “замінував” два готелі: перевіряють, чи співпрацював з окупантами

Правоохоронці встановили особу «анонімного терориста», який 21 жовтня повідомив на лінію “102” про встановлення «вибухових пристроїв» у двох готелях Кременця.

Приміщення та прилеглу територію обстежували вибухотехніки та спецслужби. Жодних небезпечних предметів вони не виявили. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу «мінера». Ним виявився 25-річний житель Тернопільського району. Він здійснив неправдивий виклик про «замінування» з телефону знайомої.

За фактом неправдивого повідомлення про мінування розпочато кримінальне провадження відповідно до статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту підозри та обрання йому запобіжного заходу.

Зловмисника перевіряють на предмет співпраці з представниками країни агресора. Силовики кажуть, що така умисно-підривна діяльність під час війни могла завдати значної шкоди, відволікаючи правоохоронців від протидії реальним і потенційним загрозам.

Заходи із викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ та Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.