У Тернополі зросла кількість автомобілів, які ввозять з-за кордону. Пов’язано це із Законом про нульове розмитнення. З початку його дії в Тернополі оформили 4700 транспортних засобів.

Про це Суспільному розповів заступник начальника відділу Тернопільської митниці Андрій Северин.

За його словами, в результаті державний бюджет недоотримав 540 мільйонів гривень.

“Пов’язано це з дією закону 2142. В основному ввозять на митну територію України автомобілі середнього класу. Вартість коливається від 3 до 5-6 тисячі доларів”.

Щодня на Тернопільській митниці оформляють по сотні автомобілів, каже головний державний інспектор Тернопільської митниці Павло Стародуб. Для цього потрібно: договір купівлі-продажу, технічний паспорт, документ зняття з реєстрації, сертифікати відповідності.

“Основний алгоритм оформлення транспортних засобів – це подача декларантом декларації в нашу базу. Ми приймаємо цей документ в роботу, перевіряємо товаросупровідні документи, на підставі яких приймається і подається декларація. Оформляємо в звичному режимі”.

Нульове розмитнення діятиме до завершення воєнного стану в Україні. У цей період громадяни звільняються від сплати мита, ПДВ та акцизу, повідомив Стародуб.

За його словами, від 24 березня не оподатковуються митними платежами легкові автомобілі, кузови до них, причепи, мотоцикли, транспортні засоби для перевезення більше десяти осіб, а також автомобілі для перевезення вантажів.