Порядок та дотримання правил паркування у Тернополі перевіряють працівники патрульної поліції спільно з муніципальною інспекцією.

“Такі заходи, в першу чергу, спрямовані на зменшення аварійності, порушень, для того, щоб забезпечити безперешкодний проїзд транспорту. Під час сьогоднішнього відпрацювання ми виявили неодноразові порушення. Особи, які залишили свої транспортні засоби з порушенням ПДР, отримали відповідні постанови, які передбачають штраф”, – розповіла інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Тернопільській області Катерина Метельська.

Такі рейди повинні навчити усіх учасників дорожнього руху стежити за правилами, адже транспорт, припаркований з порушеннями, завантажує вулиці міста. Паркування з порушенням на тротуарі заважає пішоходам та мамам з візочками. Автівки, які власники залишили у недозволених місцях, каже завідувач сектору контролю за паркуванням транспортних засобів управління муніципальної інспекції Тернополя Володимир Петрик, вони евакуйовують.

“При евакуації автотранспорту інспектори повідомляють на лінію “102” інформацію про те, де знаходиться автівка. Транспорт вилучаємо на Бережанську, 4В. Там він зберігається. Щоб забрати авто, водій повинен приїхати туди й оплатити всі штрафи. Проте не усі водії згідні з штрафами. У декого такі нововведення викликають обурення. “Сорок років тут машини всі ставили. Колись за союзу така сама була канітєль. Ставили знак і стрілочка, що вгорі ставати не можна, а тут можна”.

Незнання законів та правил не звільняє від відповідальності. Тому поліцейські та муніципали закликають усіх вивчити правила і бути уважними, аби не стикатися із неприємними ситуаціями та не втрачати кошти.