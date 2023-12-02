На Тернопільщині через негоду в заторі опинилися понад 70 автомобілів.

Як повідомляють у ДСНС, у снігову пастку потрапили автомобілі на автодорозі Н-18, на під’їзді до Монастириськ. Орієнтовно з 19:40 там утворився затор завдовжки 3,5 км. У ньому опинилися 50 легкових автомобілів, 5 автобусів, близько 20 вантажівок.

Для розблокування були залучені 16 рятувальників і 4 одиниці техніки. Співробітники ДСНС розгорнули мобільний пункт обігріву, облаштований на базі автомобіля підвищеної прохідності.

О 21:15 рух вдалося частково відновити, забезпечили проїзд для легкових автомобілів.

Загалом на Тернопільщині 1 грудня з 6:00 рятувальники здійснили чотири виїзди для буксирування транспорту. З полону негоди вивільнили 64 людини та 14 одиниць техніки.

На окремих ділянках області проїжджа частина потребувала очищення та обробки – там працювала техніка підрядних організацій, проїзди забезпечені. При цьому у зв’язку з погіршенням погодних умов з 19:00 було перекрито рух великовагового автотранспорту на трасі Н-18 на межі Івано-Франківської та Тернопільської областей, який рухається в бік Івано-Франківська. Вантажівки зупинялися на відстій на території Тернопільщини. Рух легкового автотранспорту на даному напрямку було відновлено.

Ліквідація наслідків негоди триває.