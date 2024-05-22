Слідчі поліції Тернопільщини оголосили підозру в поширенні злочинного впливу «смотрящому» за областю. Підозрюваний організував діяльність угруповання, яке «спеціалізувалося» на «вибиванні» неіснуючих боргів. Наразі фігурант перебуває під вартою за раніше скоєний злочин, а саме – вимагання.

У квітні цього року злочинну групу, що діяла на території області, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 36-річний організатор, маючи зв’язки у злочинному середовищі, отримав статус «смотрящого» за Тернопільською областю. Перебуваючи на волі, він поширював злочинний вплив на території обласного центру та регіону, а саме контролював дотримання «злодійських законів», координував протиправну діяльність, відповідав за наповнення та розподіл так званого «злодійського общака».

Так, «кримінальний авторитет» разом з трьома учасниками угруповання вимагали від жителя Тернополя 7 000 доларів неіснуючого боргу. У разі несплати коштів у визначений термін погрожували йому фізичною розправою. Слідчі поліції задокументували два факти передачі коштів вимагачам – 20 000 та 100 000 гривень відповідно.

Тоді, оперативники та слідчі, за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення, затримали зловмисників. Їм було оголошено підозру за частиною четвертою статті 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У вівторок, 21 травня, на підставі отриманих в ході слідства доказів, лідеру угруповання та «кримінальному авторитетові» було повідомлено підозру ще за однією статтею Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення в суспільстві злочинного впливу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.