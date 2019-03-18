Тернопільські легкоатлети взялися за прибирання. У Кутківецькому лісі бігуни організували справжню екоакцію. Вони не лише зібрали сміття, а й відсортували його.

Прибирати Кутківецький ліс зібралося п’ятнадцять бігунів. Це учасники легкоатлетичного руху «Рандей» у Тернополі. Вони організовують акції з прибирання не вперше.

«1/5 лісу прибрали, але це була одна з найбільш забруднених ділянок. Цього разу у 2 буси не поміститься все зібране сміття. Цікаве явище помітив, часто пляшки акуратно складені під деревом, таке враження що люди надіються на добру “бутилкову фею” яка прилетить вночі і забере все що було випите і гарно посортоване; або думають, що вони чемні відпочиваючі і не викидають бутилки куди-будь, а акуратно складають на купку. Дякую всім, хто підтримав цю ініціативу. Дякуємо Ternopil Running Club за мішки, рукавички і можливість таке організовувати. Надіюся наступного разу, до нас приєднається більша кількість свідомих і активних тернополян, які полюбляють прогулятися чистим лісом», – зазначає організатор акції Олександр Гром’як.

Тернопільські бігуни запевняють: екоакція не остання, далі планують організувати більш масові прибирання.

Софія Романська