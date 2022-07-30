Смертельний антирейтинг: у поліції розповіли, від чого найчастіше гинуть мешканці Тернопільщини

У четвер, 28 липня на лінію «102» надійшло повідомлення від лікаря медзакладу. Жінка розповіла, що на водоймі в Монастириськах під час купання помер чоловік.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Тіло місцевого мешканця 1964 року народження направили для проведення судово-медичної експертизи.

Правоохоронці застерігають: основними причинами загибелі людей на воді є купання у нетверезому стані та вибір необладнаних пляжів без рятувальних постів, із необстеженим водолазами дном, де багато водоростей, корчів та валунів.

«П’яні» купання посідають першу сходинку у сумному антирейтингу причин загибелі жителів області. Незважаючи на застереження родичів і друзів, громадяни пірнали у незнайомих місцях та запливали на значну глибину.

Запам’ятайте, купатися слід лише в місцях для цього пристосованих, тобто обладнаних усім необхідним для безпечного відпочинку і, в разі необхідності, надання рятувальної чи медичної допомоги.

Під час відпочинку на водних об’єктах, необхідно знати елементарні норми поведінки і беззаперечно їх виконувати:

• не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;

• не запливайте за буї, відчувши втому перепочиньте: переверніться на спину і підтримуйте себе на плаву легкими рухами рук;

• потрапивши в течію не слід з нею боротися: пливіть вниз по течії під невеликим кутом, поступово наближаючись до берега;

• не губіться потрапивши у водоверть: наберіть побільше кисню в легені, якомога глибше пірнайте і потужним ривком спробуйте випірнути убік;

• не допускайте грубих ігор під час купання;

• не залишайте дітей без догляду;

• обережно плавайте на надувних виробах: вітром чи течією їх може віднести далеко від берега.



І пам’ятайте: паніка – головна причина усіх бід: не метушіться, а заспокойтеся і подумайте яким чином підвищити плавучість плавзасобу, що зробити аби більш впевнено триматися на воді.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області