Смертельна ДТП на Тернопільщині: водій на швидкості збив дитину. ФОТО

На Зборівщині під колесами авто загинув хлопчик.

З важкими тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала неповнолітнього жителя Зборівської територіальної громади. Травми чотирнадцятирічний хлопець отримав в результаті автопригоди. Аварія трапилася 24 листопада близько 20:00 на автодорозі Почаїв-Зборів, неподалік села Млинівці.

За попередньою інформацією, дев’ятикласник знаходився на проїжджій частині, коли водій автомобіля ВАЗ, здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху і збив юнака. Траса не освітлювалася і кермувальник не помітив пішохода.

Водій попередньо тверезий. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно ч.2 ст.286 ККУ.