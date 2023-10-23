Смертельна ДТП на Тернопільщині: на залізничному переїзді не розминулися автомобіль і комбайн. ФОТО

Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася на залізничному переїзді у селі Нагірянка, що на Тернопільщині.

Там не розминулися автомобіль “Деу Ланос” і комбайн.

Про ДТП повідомили у групі “Підслухано в Чорткові” у Фейсбуці. Там же оприлюднили фото з місця події. Судячи зі світлин, жатка комбайна простромила лобове скло легковика.

За інформацією дописувачів, внаслідок зіткнення загинув пасажир автомобіля, котрий сидів спереду. Водій “Ланоса” і ще один пасажир – у реанімації у важкому стані.

Офіційної інформації про ДТП наразі немає.