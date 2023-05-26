Смертельна ДТП на Тернопільщині: легковий автомобіль зіткнувся з трактором і фурою. ФОТО

Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася 25-го травня о 22-й годині на автодорозі М-30 “Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка”, у селі Шибалин Бережанської територіальної громади Тернопільського району.

Як повідомили у ДСНС, водій автомобіля Volkswagen Passat, здійснюючи обгін, допустив зіткнення з трактором JONN DEERE, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем MAN.

На місце події залучався черговий караул пожежно-рятувальної частини. Рятувальники відімкнули акумулятор та знерухомлення автомобіль Volkswagen Passat противідкатними опорами. За допомогою гідравлічного інструмента розрізали дверні петлі автомобіля і стійки, після чого провели деблокування потерпілої і надали їй першу медичну допомогу.

Внаслідок ДТП двоє осіб травмовано. Одна людина загинула.