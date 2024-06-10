Чотири дорожньо-транспортних пригоди зареєстрували поліцейські впродовж 7-9 червня. Одна із потерпілих померла, ще трьох людей госпіталізували до медзакладів.

Травми несумісні з життям отримала тернополянка в результаті дорожньо – транспортної пригоди, яка сталася у Тернополі на проспекті Степана Бандери в п’ятницю, 7 червня, близько 17 години.

За попередніми даними, водій автомобіля Dacia Sandero, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив автомобіль Toyota Land Cruiser. У результаті зіткнення травми отримала 73 річна пасажирка Dacia Sandero. Дорогою до лікарні жінка померла.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.

Про аварію в селищі Велика Березовиця 8 червня на спецлінію “102” повідомив водій автомобіля Peugeot. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з’ясувалося, що заявник близько 10:20 здійснив наїзд на місцеву жительку 1958 року народження. Потерпіла переходила дорогу за межами пішохідного переходу. Її бригада швидкої доправила до лікарні.

На Чортківщині в селі Васильківці не розминулися велосипедист та автомобіль. Автопригоду слідчі поліції зареєстрували минулої неділі о 13:15. За попередньою інформацією, неповнолітній на велосипеді в’їхав в автомобіль Ford Kuga. Чотирнадцятирічному юнаку надали меддопомогу без госпіталізації.

Чергова автопригода трапилася в Тернополі о 16:40 на вулиці Симоненка. Водійка автомобіля Daewoo Sens, рухаючись заднім ходом від магазину до проїжджої частини дороги, збила 71-річну перехожу. Жінку з численними забоями та переломами госпіталізували.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.