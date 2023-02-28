“Смерть їх зустріла під час виконання службових обов’язків”: тернопільські рятувальники висловили співчуття з приводу загибелі колег

Вночі 27 лютого місто Хмельницький зазнало масованого ворожого обстрілу. Один з об’єктів міста був атакований ворожими безпілотними літальними апаратами.

Під час ліквідації наслідків цієї атаки, на 22 році життя загинув рятувальник Владислав Іванович Дворак, командир відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Хмельницький, прапорщик служби цивільного захисту. На ранок у шпиталі від травм, несумісних із життям, помер Сергій Вікторович Севрук, пожежний-рятувальник 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Хмельницький, молодший сержант служби цивільного захисту. За вісім днів Сергію мало б виповнитися 32 роки. Без батька залишилися дві маленькі донечки.

Сміливі, героїчні, завжди сумлінно виконували службовий обов’язок і, на превеликий жаль, смерть їх зустріла під час виконання службових обов’язків.

Колектив Головного управління ДСНС України у Тернопільській області висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих рятувальників з приводу непоправної втрати.

“Доземний уклін та вічна пам’ять героям! Спочивайте з миром, колеги…”, – ідеться у зверненні тернопільських рятувальників.