З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, у 2022 році, слідчі Служби безпеки України документували та розслідували численні злочини проти основ нацбезпеки України, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Зокрема, слідчими Тернопільського управління СБУ повідомлено про підозру 83 особам, причетним до зради, колабораційної діяльності або підтримання збройної агресії рф проти України та вчинення інших тяжких злочинів.

Значний обсяг матеріалів, з якими працюють слідчі – це робота з документування та притягнення до кримінальної відповідальності російських окупантів за злочини проти мирного населення України.

Наразі слідчі УСБУ в Тернопільській області розслідують понад 200 кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених загарбниками, які кваліфікуються за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Упродовж 2022 року слідчими СБУ розпочато понад 40 кримінальних проваджень щодо посадовців, які перейшли на бік ворога, здійснюють колабораційну діяльність, виправдовують збройну агресію рф, дії яких кваліфіковано за ст. 111 (державна зрада), ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Розслідування таких злочинів ускладняється окупацією та бойовими діями на сході та півдні України, які перешкоджають фізичному доступу слідчих до документів і осіб, що перебувають на тимчасово непідконтрольних територіях.

Водночас, Служба безпеки України вживає комплексних заходів щодо системної протидії посяганням ворога та ретельного документування його злочинів, в тому числі й з метою майбутнього пред’явлення доказів воєнних злочинів рф у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістюУСБУ в Тернопільській області