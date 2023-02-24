Сьогодні, 24 лютого, виповнюється рік, відколи рашистська орда масовано вдерлася в Україну.

Плани ворога захопити Київ за три дні розбилися об героїзм і згуртованість українців. А міжнародна допомога і підтримка дозволила нашому народу встояти під навалою диких орків з російського Мордору. Нині завершення війни є чи не найбільшим бажанням абсолютної більшості українців.

Ще в липні минулого року редакція “За Збручем” започаткувала на сайті опитування щодо тривалості збройного конфлікту. З того часу у ньому взяли участь понад сім тисяч респондентів. Серед них були й оптимісти, котрі вірили, що мир настане через місяць чи до кінця літа. Проте більшість читачів все ж вважають, що війна триватиме ще довго. Цей варіант відповіді обрали 60% респондентів – 4398 голосів.

16% опитаних обрали дещо більш оптимістичне, але таке ж невизначене у часі формулювання – до нашої перемоги. 5% вважають, що війна триватиме доти, поки існують росіяни. До кінця 2022 року конфлікт мав завершитися – на це сподівалися 3% людей, котрі взяли участь в опитуванні. Стільки ж читачів надіялися, що війна триватиме приблизно рік. Зовсім трішки менше респондентів прогнозують, що бої точитимуться два-три роки. Ще стільки ж – пов’язують завершення кровопролиття з кончиною кремлівського диктатора або розпадом російської недоімперії. “Вже недовго” – такий оптимістичний варіант відповіді обрали ще 3% читачів. Трішки менше, 2%, очікували, що мир настане ще наприкінці літа. І лише 27 людей (менше відсотка) надіялися, що жахіття війни завершаться за місяць.

На жаль, оптимістичні прогнози про “ще два-три тижні” не справдилися. І ось уже рік наші захисники мужньо і самовіддано стримують навалу ординців. Цілий рік щодня наша земля здригається від вибухів і в усіх куточках України течуть ріки сліз за її полеглими синами та доньками. І поки одна частина суспільства (сподіваємося, невелика) просто чекає закінчення війни, інша намагається наблизити омріяну перемогу. Взявши до рук зброю і ставши на захист Батьківщини, купуючи потрібні речі бійцям, жертвуючи кошти тощо. Цьому присвячене наше наступне опитування: “Що я роблю для перемоги?”. Аби взяти участь в опитуванні, потрібно зайти на головну сторінку сайту і обрати свій варіант відповіді.

Після участі в опитуванні дуже бажано задонатити посильну суму на ЗСУ або допомогти нашим захисникам будь-яким іншим способом. Це точно пришвидшить перемогу. Все буде Україна!