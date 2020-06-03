Після завершення другого етапу децентралізації на Тернопільщині залишиться три або чотири райони. Наразі у Кабміні розглядають два варіанти розвитку подій.

Зокрема, облдержадміністрація пропонує залишити Тернопільський, Чортківський, Кременецький і Бережанський райони. А от в Мінрегіоні пропонують варіант трьох районів, крім Бережанського.

До Конституції України планують внести зміни щодо територіального поділу держави. Відтак окрім кількості районних центрів, може змінитись і система діяльності органів місцевого самоврядування. Із трьох рівнів її спростять до двох: місцевого та обласного.

“Моя позиція — в області варто залишити чотири райони, а не три. ОДА подала пропозицію на чотири райони, Мінрегіон — три. Кілька років тому розпочалася реформа галузі охорони здоров’я, і тоді почали утворюватися госпітальні округи. Фактично, той районний поділ, на чотири райони, він збігається з тим поділом, який був здійснений по утворенню госпітальних округів. Варіант про три райони також має право на життя, але Тернопільський район у такому випадку стає дуже великим, порівняно з Чортківським і Кременецький. У Чортківському районі у будь-якому варіанті передбачається близько трьохсот тисяч мешканців, у Кременецькому — біля 159 тисяч мешканців. Тернопільський район у варіанті з трьома районами нараховуватиме близько 600 тисяч мешканців. Тобто буде великою різниця у кількості населення. Друга проблема стосується доїзду, у випадку трьох районів деяким мешканцям буде надто далеко добиратися до нового районного центру”, – пояснює виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак.

Прийняти усі необхідні зміни повинні до 25-го жовтня. Оскільки тоді ймовірно відбудуться місцеві вибори.

Нагадаємо, Кабмін уже затвердив перспективний план формування територій громад Тернопільської області, який охоплює 100% території та передбачає 55 ОТГ.

Софія Романська