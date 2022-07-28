Тарифи на комунальні послуги взимку змінюватися не будуть. У цьому запевнив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, вартість газу, як і раніше становитиме 8 грн/куб.

Незмінними мають залишитися тарифи для населення та юридичних осіб. У Мінрегіоні запевнили, що газу на опалювальний період вистачить.

«Коли на сесії обласної ради буде прийматися рішення по «Теплокомуненерго» щодо підвищення тарифу, це не має сприйматися так, що тарифи піднімуть. У законодавстві є таке поняття як економічне обґрунтування ціни, останнім пунктом на сесії має бути – без зміни ціни для населення, а також для юридичних осіб. Вони залишаються на рівні минулого року. Урядом і Президентом створено всі умови про те, що під час опалювального періоду, який буде – тарифи залишаться на рівні минулого року, тобто вони збільшуватися не будуть. Це із асоціацією міст України було проговорено і найближчим часом ми чекаємо прийняття закону. Цей опалювальний сезон може бути важким, але він точно пройде», – зазначив Володимир Труш.

При цьому жителів Тернопільщини просять ощадливо використовувати блакитне паливо та шукати альтернативні джерела.