Зі збитками завершує 2023 рік комунальне підприємство «Тернопільводоканал». Збитковим для підприємства буде і наступний рік. Пов’язано це із тарифами на водопостачання та водовідведення, які діють зараз.

Про це під час нещодавнього засідання виконавчого комітету розповів директор установи Володимир Кузьма.

– Доходи підприємства на наступний рік без ПДВ становитимуть в межах 388 мільйонів гривень, – повідомив Володимир Кузьма. – Витрати, при всіх заходах економії які ми вживаємо, становитимуть приблизно 468 мільйонів. Тобто маємо різницю у 80 мільйонів гривень. Це суттєве зростання збитків. У цьому році ми теж будемо мати серйозні збитки, оскільки Національна комісія, яка встановлює наші тарифи на економічно обґрунтованому рівні, двічі погоджувала тарифи: перший раз у грудні 2022 року, але не ввели його у дію, другий раз планували з 1 липня, але відмінили своє рішення. У зв’язку з тим, що тариф не був переглянутий, ми не мали повного відшкодування своїх витрат і маємо серйозні збитки. Прогнози доходів ми склали з тарифу, який діє зараз, якщо електроенергія буде зростати, то і збитки будуть зростати. Через те, що держава не переглянула тарифи минулого року, у нас ціни на паливно-мастильні матеріали довоєнні, ціни на реагенти довоєнні, величезні статі витрат не приведені до економічно обґрунтованих.

Міський голова Сергій Надал зауважив, що держава піднімає ціну на електроенергію та збільшує мінімальну зарплату, але не піднімає вартість послуг на водопостачання.

– Якщо цього не зробити, то будуть проблеми з водопостачанням, або треба буде з міського бюджету виділяти 80 мільйонів, щоб покрити витрати водоканалу, – додав Сергій Надал.

Тариф на 2024 рік для «Тернопільводоканал» також ще не погоджений. За словами Володимира Кузьми, Нацкомісія очікує, що їй дозволять встановити нові тарифи у дві черги: з першого квітня та першого липня 2024 року.

Нагадаємо, що тариф, який Нацкомісія погодила у кінці червня цього року мав становити з першого липня 44,11 гривні за кубометр води і стоків. А з першого вересня – 51,08 гривень. Тариф, який діє зараз у розмірі 36,7 гривень за кубометр водопостачання і водовідведення був встановлений першого січня 2022 року.