У Бучачі біля лікарні сходи перетворилися у водоспад. Потік води настільки потужний, що зайти у лікувальний заклад неможливо.

Таку ситуацію описав у Фейсбуці Богдан Паращук.

“Коли катастрофа, то тоді конкретно! Дощ, злива! Можливо когось терміново потрібно доставити в лікарню, але не з нашим щастям! Бучацькі мудрагелики зробили автоматичний вихід по течії із медзакладу без можливості входу! Зайти не можливо. Центральний вхід із не стандартними сходами розрахований для спортсменів, а тут-сервіс для хворих. Характерно те, що сходи збудовані в пів метри від водогону-потічка. Вода не тече в потічку, а по сходах.Комунгосп із шефом з водійським розумом створили комфорт по рівні свого розвитку. Залишилось тільки збирати гроші за проїзд по сходах. Нова тема-«Велике будівництво і платні шляхи»!

Гроші списали, а ми «радіємо»! І. Маск мав би завидувати таким ідеям!”, – ідеться у дописі.