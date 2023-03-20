Правоохоронці Тернопільщини відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайств вчинених щодо мешканців краю. Громадяни хотіли допомогти своїм знайомим, однак стали жертвами афер.

Всі п’ятеро краян потерпіли від однієї шахрайської схеми: до них в різних соціальних мережах надходили повідомлення від знайомих, які просили про допомогу. Вони просили позичити різні суми. Гроші вони обіцяли повернути, як тільки б вирішили фінансові труднощі. Громадяни здійснювали транзакції, а через певний проміжок часу розуміли, що їх ошукали. Їхні реальні друзі повідомляли, що шахраї зламували сторінки та просили гроші, а вони до цього не мають ніякого стосунку. Сума завданих збитків – майже 25 000 гривень.

Відомості про події правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.