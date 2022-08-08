Скажені гроші: шахраї виманили у мешканців Тернопільщини майже на 100 000 гривень

Зловмисники створюють недостовірні посилання з метою отримання інформації про банківські реквізити та конфіденційну інформацію. Як тільки громадяни заповняли відомості, з їх електронних гаманців зникали заощадження.

Від такого роду злочину потерпіло одразу четверо мешканців області. Люди купували через сайти-оголошень різний товар, який не отримували. Натомість з їх електронних гаманців зникали всі заощадження. Аферисти надсилали краянам фішингові-повідомлення, де громадяни вводили реквізити своїх банківських рахунків та коди доступу. Як наслідок жителька Тернополя втратила з валютної картки 2680 американських доларів, інша майже 2450 гривень, ще одна заявниця 16500 гривень, а житель Бережан 4110 гривень.

Відомості про події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.