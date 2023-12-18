Чималий резонанс виник довкола закордонного відпочинку працівника ТЦК.

Чоловік виклав у соцмережі світлини з відпочинку у Домінікані, чим викликав осуд та обурення багатьох людей.

Інформацію про поїздку працівника ТЦК опублікували на сторінці Polit hub у Фейсбуці:

“Схоже, він дуже втомився від війни, тож вирішив відпочити!

Працівник ТЦК Яцюченко Олег Анатолійович у мережі інстаграм похизувався пікантними фото з пляжів Домініканської республіки.

Напевно, для того, щоб за нього могли порадіти усі! А найбільше ті, кого він відправив захищати Україну!

Ось так трудяться на перемогу наші працівники ТЦК”, – ідеться у дописі.









За інформацією видання Politerno, Яцюченко Олег Анатолійович у реєстрі декларацій зазначений як офіцер відділення рекрутингу та комплектування Тернопільського РТЦК та СП, а також як дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області. Мова йде про одного й того ж чоловіка, адже збігаються дані у деклараціях.

У Тернопільському обласному ТЦК не заперечили, що їхній працівник справді відпочивав у Домінікані. Більше того, на сторінці центру комплектації зазначили, що Олег Яцюченко поїхав закордон законно.

У коментарях в соцмережах люди переважно висловлюють обурення як самим фактом поїздки працівника ТЦК на дорогий курорт у час війни, так і тим, що він вирішив цим похизуватися і виставив світлини з пляжу на загальний огляд. Втім, дехто став на захист чоловіка, зазначивши, що якщо він військовий і захищав країну, то має право на відпочинок.