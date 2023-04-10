Продуктові набори для великодніх кошиків освятили у Тернополі.

Чин освячення пасок та інших продуктів провели у приміщенні благодійної їдальні, що діє при управлінні соціальної політики. Їх передадуть сім’ям та родинам захисників, які віддали своє життя у російсько-українській війні.

– Щороку ми готуємося до Великодня, – каже Сергій Надал, міський голова. – Розписуємо писанки, готуємо та купуємо смаколики, підбираємо і прикрашаємо кошики, дбаємо про тих, хто потребує допомоги. Цього року маємо в першу чергу подбати про військових і закликаю всіх долучитися до цієї справи. Також маємо згадати загиблих героїв, які віддали своє життя для збереження державності і подбати про їхні сім’ї, родини, дітей. Освячені сьогодні великодні дарунки передамо сім’ям героїв, тому дякую всім, хто допоміг зібрати необхідні продукти харчування.

Продуктові набори до великоднього столу також отримають малозабезпечені одинокі тернополяни похилого віку. Їх зібрали у Тернопільській міській організації Червоного Хреста.

– Ми постійно співпрацюємо з міським територіальним центром, – кажуть в організації. – Надаємо необхідну допомогу одиноким людям похилого віку. Цього разу передаємо у терцентр 150 продуктових наборів, до яких входять паски, яйця, масло, ковбаса тощо. Окрім цього передаємо 500 гігієнічних наборів. До нього входить шампунь, мило, зубна щітка, паста, пральний порошок – все, що потрібно для особистої гігієни. Дякую всім нашим благодійникам, великий внесок у формування великодніх наборів надали наші німецькі колеги із Червоного Хреста містечка Мар.