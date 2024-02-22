Співробітники Кременецького районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що житель одного з сіл Шумської громади шукає покупця, аби збути заборонені предмети.

У ході оперативних заходів було встановлено, що 57-річний чоловік намагається продати боєприпаси. Поліцейські завадили незаконній оборудці. Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК.

57-річному чоловікові оголошено підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу – незаконне поводження зі зброєю. Санкція статті – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.