Збаразькі поліцейські оголосили підозру жителю Кременецького району за незаконну спробу продати обріз та гранату.

Працівники відділення поліції №4 міста Збаража отримали оперативну інформацію про те, що раніше судимий за майнові злочини житель Кременецького району шукає покупця, аби збути заборонені предмети.

У ході оперативних заходів було встановлено, що 45-річний житель Кременеччини за понад десять тисяч гривень намагається збути гранату Ф1 та обріз гладкоствольної рушниці. Поліцейські завадили незаконній оборудці. Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК.

45-річному чоловікові оголошено підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу – незаконне поводження зі зброєю. Санкція статті – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.