Шукали дві доби: на Тернопільщині завершилися пошуки зниклого чоловіка

Вчора під вечір таки виявили зниклого мешканця Монастириського району, пошуки якого тривали кілька днів.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

“27 вересня орієнтовно о 17:00 пошуково-рятувальним відділенням САРЧ АРЗ СП ГУ ДСНС України у Тернопільській області на околиці с. Чехів Монастириської ТГ знайдено зниклого напередодні 87-річного жителя м. Монастириська, який 25 вересня вийшов з дому в невідомому напрямку та не повернувся”, – ідеться у повідомленні.

Чоловік був у стані свідомості, його передали для огляду працівникам екстреної медичної допомоги.

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