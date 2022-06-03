Цими вихідними на Тернопільщині передбачають спеку та грози. За прогнозами синоптиків, можливі різкі перепади температурних показників. У краї оголосили штормове попередження.

Мінлива хмарність з проясненнями, підвищення температурних показників до 30 градусів тепла, висока ймовірність сильних дощів і гроз – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Через різкі перепади погоди у метеозалежних жителів краю може погіршуватися самопочуття.

«Субота в Україні буде теплою, в неділю очікується похолодання. 4-го червня температура повітря вдень становитиме +24 +28 градусів. Дощі, місцями з грозами, пройдуть лише в західних областях. У неділю дощі та грози поширяться на значну частину території України. Похолоднішає. Температура повітря знизиться до +17+22 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, до середини червня на Тернопільщині остерігатиметься помірна тепла і сонячна погода з високою ймовірністю опадів. Переважно випадатимуть короткочасні дощі та грози.