Армія міцніє тоді, коли її стабільно підтримує народ. Цю істину чудово усвідомлює десятикласник Назар Мороз з Жизномира, який продав свій велосипед, а кошти передав на потреби ЗСУ.

Його добрий вчинок викликав суспільний резонанс у рідному селі та хвилю схвальних відгуків у соцмережах, пише Нова доба.

Староста Жизномира Марія Іванців розповіла, що її односельці та місцеві підприємці від початку війни активно допомагали нашим військовим та внутрішньо переміщеним особам. Однак це перший випадок, коли допомога надійшла від школяра.

«Раніше ми організовували збір коштів на армію, купували та передавали все необхідне солдатам­ – вихідцям з нашого села. Наприклад, придбали тепловізор. Жизномир прийняв чи не найбільше внутрішньо переміщених родин (у селі живе понад 30 сімей з різних куточків України). Коли мені зателефонувала мама хлопчика та запитала, чи можемо ми прийняти кошти для наших воїнів, термінової потреби у них ми не мали, захисники з Жизномира були забезпечені усім необхідним, а внутрішньо переміщені особи мали усе для комфортного життя. Тож я запропонувала передати ці кошти бучацьким волонтерам, й жінка погодилася. Щиро вражена таким добрим вчинком дитини».

Мати школяра п. Ольга розповіла, що її Назар змалку був скромним, старанним, щедрим та добрим хлопчиною. Як усі діти, трішки бешкетує, грає на саксофоні та займається спортом: «Син купив велосипед два роки тому за власні заощадження. Довгенько збирав кошти під час колядування та засівання. А декілька тижнів тому підійшов до мене і сказав, що хоче передати гроші від продажу ровера на потреби ЗСУ. Ми й до цього випадку завжди у родині обговорювали те, чим можемо допомогти армії. Певний час носили харчі для внутрішньо переміщених осіб та підтримували їх, чим можемо. Мрію, що усі чоловіки з нашого села, які пішли воювати, повернуться додому, до своїх сімей живими та здоровими».

Назар поділився, що досі активно у соцмережах та Інтернеті моніторить можливі формати волонтерської допомоги. Особливо його вразив вчинок чернівецької дівчинки, яка продала своє волосся, а кошти передала на потреби ЗСУ.

«Намагався від початку війни долучатися до допомоги військовим, плів разом з однолітками маскувальні сітки. Хотів ще більше підтримати наших військовослужбовців, проте не знав, як. Коли побачив вчинок дівчинки, зрозумів, що, як і вона, можу щось продати, наприклад, велосипед і передати гроші армії».

Хлопець навчається у Бучацькому ліцеї, має математичний склад розуму, любить природничі науки, а особливо ­ фізику. Захоплюється збиранням та ремонтом дрібної техніки, а ще, як і всі ми, щиро вірить в українську перемогу!