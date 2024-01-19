Шкільний автобус і два автомобілі “швидкої” застрягли у заметах на Тернопільщині. ФОТО

Вчора, 18 січня, рятувальники знову визволяли транспорт, який застряг у снігових заметах.

Так, близько 9-ї ранку бійці ДСНС відбуксирували шкільний автобус, у якому перебував водій. Транспортний засіб застряг у сніговому заметі на автодорозі поблизу села Бережанка Лановецької територіальної громади.

Увечері, після 23-ї години, працівники вишнівецької місцевої пожежної команди відбуксирували автомобіль екстреної медичної допомоги, який застряг в сніговому заметі та не міг продовжити рух. Це сталося біля села Дзвиняча.

Приблизно у той же час вогнеборці відбуксирували автомобіль екстреної медичної допомоги, що застряг у заметі в селі Ішків Купчинецької громади Тернопільського району.