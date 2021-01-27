Шість тисяч повідомлень: масштаби сімейного насильства на Тернопільщині вражають

Мешканець села Кут на Чортківщині систематично ображав свою матір. Поліцейські вже притягували кривдника до адмінвідповідальності, проте ситуація в родині не змінювалася. Тепер відносно чоловіка відкрито кримінальне провадження.

32-річний порушник не працює та мешкає зі своєю матір’ю. Під впливом алкоголю чоловік систематично провокував сварки, вчиняв дебоші, лаявся та сильно ображав стареньку.

За фактом вчинення домашнього насильства відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання від громадських робіт до двох років позбавлення волі.

Загалом протягом минулого року на лінію 102 надійшло близько 6000 повідомлень про домашню тиранію. Кожен виклик опрацьований: поліцейські склали 4625 адмінпротоколів на сімейних дебоширів та розпочали 92 кримінальних проваджень.

Працівники мобільної групи з реагування на вчинення домашнього насильства склали 2543 термінових заборонних приписів, аби вберегти постраждалих від подальшої загрози. Від насильницьких дій з боку агресорів потерпали, зокрема, жінки та діти.

На профілактичному обліку поліції області за вчинення домашнього насилля перебувають 2950 осіб, з них 314 – це жінки.