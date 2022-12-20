Минулої доби на Тернопільщині виявлено шість застарілих боєприпасів часів Другої світової війни.

Як повідомили в управлінні ДСНС, у полі поблизу села Озерна Озернянської територіальної громади Тернопільського району під час проведення земляних робіт виявлено шість застарілих боєприпасів, ідентифікованих піротехніками як ручна граната Ф-1 часів Другої світової війни.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!