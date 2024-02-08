У ріці на Тернопільщині знайшли мертвим шестирічного хлопчика.

Трагедія сталася у селі Сков’ятин Борщівської громади вчора, 7 лютого. Шестирічний Дмитро Кулажка взяв велосипед, вийшов з подвірʼя будинку і не повернувся. Через якийсь час батьки забили на сполох, викликали поліцію і рятувальників. Відтак, почалася пошуково-рятувальна операція, до якої було залучено 10 рятувальників і чотири десятки правоохоронців.

Близько опівночі хлопчика виявили мертвим у річці Нічлавка приблизно за кілометр від дому. Правоохоронці встановлюють обставини загибелі дитини.