Шестирічний хлопчик з тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 24 квітня близько 19:30 у Тернополі на вулиці Текстильній.

На місці нещастя працювали працівники поліції. За попередньою інформацією, водій автомобіля ISUZU, виїжджаючи з території автозаправної станції, не переконався у безпечному русі, не пропустив транспорт, який рухався головною дорогою і врізався в MERCEDES BENZ.

У результаті удару травми отримали двоє пасажирів з MERCEDES – мама та її малолітній син. Їх доправили до лікарні на огляд. Після надання медичної допомоги обох відпустили за місцем проживання.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.