На Тернопільщині протягом тижня в аваріях загинуло 6 людей.

Про це повідомив на брифінгу начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Смертельні ДТП пов’язані із перевищенням швидкості та кермуванням у нетверезому стані.

Загалом оперативна ситуація в області залишається спокійною. Однак аварій на дорогах побільшало. “Оперативна обстановка в області стабільна. Трохи маємо проблеми з ДТП, на жаль, були в нас смертельні випадки. 6 людей загинуло протягом минулого тижня. Багато травмованих. Основна причина — це обгін або перевищення швидкості, обгін на небезпечних ділянках. Є випадки, коли водії були у нетверезому стані. Ми таких водіїв затримували і обираємо до них запобіжні заходи — взяття під варту”, – зазначив Олександр Богомол.

Додамо, в умовах воєнного стану поліція працює в посиленому режимі. До патрулювання вулиць також залучені військовослужбовці.