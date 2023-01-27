Ше дванадцять Героїв стали почесними громадянами Тернополя. На жаль, посмертно

Ще дванадцятьом тернополянам присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Почесними громадянами міста стали Невінський Віталій Ігорович, Данилишин Володимир Володимирович, Зубик Олег Володимирович, Гвоздик Володимир Богданович, Касянчук Григорій Васильович, Гоцуляк Сергій Євгенович, Бас Іван Михайлович, Бутрин Ігор Богданович, Остапів Роман Богданович, Холява Тарас Павлович, Харів Артур-Артем Юрійович, Сікотовський Денис Ігорович віддали своє життя, захищаючи нашу свободу та незалежність.

Вічна пам’ять Героям!