На Тернопільщині планують розширити підготовку робітників у професійно-технічних закладах. Зокрема, збільшать держзамовлення на будівельні спеціальності. Пов’язано це із потребами у післявоєнному відбудовуванні країни.

Кабінет Міністрів спростив процедуру погодження регіонального замовлення. Відтепер усі заклади професійної освіти надають свої пропозиції в управління чи департамент освіти і науки військових адміністрацій і їхнє погодження відбувається без регіональних рад, лише розпорядженням начальника військової адміністрації.

“Регіональне замовлення — це погодження на діяльність до вступу кваліфікованих робітників. Регіональне замовлення затверджувалося регіональною радою. Далі видавалося розпорядження голови, тоді заклади освіти мали можливість набирати тих спеціалістів, які були погоджені регіональною радою. Нині ми маємо зміни до Кабінету Міністрів, де спрощено процедуру регіонального замовлення. Заклади освіти подають свої пропозиції до управління освіти і науки області, їхнє погодження відбувається без регіональних рад”, – зазначила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

Додамо, заклади професійної освіти мають подати усі пропозиції до 20 червня, які мають бути затверджені до 1 липня.