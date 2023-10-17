Тривалі перельоти спонукають брати із собою в салон літака певні речі, без яких неможливо обійтися. Проте авіакомпанії ставлять доволі жорсткі обмеження щодо того, що можна покласти в сумку. Передусім ручна поклажа має відповідати вимогам щодо габаритів. Проте має значення, що саме буде лежати у валізі. Придбати аксесуар для ручної поклажі, виготовлений відповідно до стандартів та вимог щодо габаритів і ваги, можна в магазині Самсонайт.

Які речі можна взяти в ручну поклажу?

В салон літака в якості ручної поклажі можна взяти сумку або валізу на колесиках розміром, як правило, не більше 50х25х20. В неї дозволено покласти:

одяг, взуття, аксесуари;

їжу за виключенням рідкої та напіврідкої;

дитяче харчування в будь-якому вигляді — наприклад, суміші, овочеві, фруктові чи м’ясні пюре, суп, кашу);

предмети особистої гігієни — вологі та сухі серветки, зубну пасту та щітку, щітку для волосся (крім ножиць, манікюрних наборів);

декоративну та догляду косметику — об’єм кожної тари не повинен перевищувати 100 мл, загальний обсяг рідини — до 1 л;

аптечку — ліки мають зберігатися лише в оригінальній упаковці;

електронну техніку — ноутбук, планшет, мобільний телефон, навушники, але лише за умови дотримання правил безпеки;

будь-яку громіздку техніку — наприклад, електрогітару, фен чи іншу (за умови відповідності припустимим габаритам).

Крім того, припустимо брати в салон милиці, складну коляску, автокрісло або автолюльку та дитячу переноску для дітей до 2 років. Не підлягають забороні товари, куплені в дьюті-фрі, за наявності чеку, який підтвердить покупку.

Що не можна брати в ручну поклажу?

Під суворою забороною для перевезення в салоні літака — зброя та будь-які предмети, схожі на неї. Так, навіть якщо це простий аксесуар (наприклад, брелок, що зовні нагадує гранату), його пронести на борт, скоріше за все, не вдасться. Це ж стосується будь-яких колюче-ріжучих предметів та газового балончика для самооборони. Такі предмети можна перевозити лише в загальному багажі в багажному відсіку літака.

Також не варто намагатися перевезти будь-які ліки без етикетки або пересипані в іншу тару. Це може сприйматися за спробу перевезення наркотичних речовин, тому ймовірними є проблеми. В ручну поклажу не можна брати тварин, навіть найменших. Вони мають летіти в спеціальному відсіку в переносці.