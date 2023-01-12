Правила реєстрації облікового запису казино. Які послуги доступні авторизованим клієнтам клубу: гра на реальні гроші, бонуси та акції, виплати виграшів.

Грати у клубі на гроші через інтернет зручно та безпечно. Вхід на офіційний сайт можливий з персонального комп’ютера та мобільного телефону. Щоб отримати доступ до всіх сервісів та азартних розваг ресурсу, необхідно зареєструватись в онлайн казино.

Які послуги доступні після реєстрації

Якщо клієнт клубу має обліковий запис, він зможе скористатися будь-якою функцією ігрового порталу. Гравець зможе увійти до особистого кабінету та перейти до розділу «Каса». На окремій сторінці буде запропоновано перелік платіжних систем. Щоб внести депозит, слід вибрати відповідний сервіс та виконати транзакцію.

Після авторизації можна редагувати дані облікового запису. Геймер зможе вказати додаткову інформацію та пройти процедуру верифікації. Аутентифікація потрібна для виплат виграшів без перевірок.

Авторизовані відвідувачі онлайн-казино зможуть грати в апарати на реальні гроші. Платна гра часто приносить великі виплати, оскільки слоти мають високі показники повернення. Середні значення віддачі (RTP) становлять 946-973%. Показники теоретичного повернення проявляються на тривалому відрізку гри. Щоб отримати віддачу автомата, задану виробником, потрібно запустити щонайменше 200-250 спінів.

Гравці на гроші зможуть брати участь у акціях. Найбільш популярні бонуси інтернет-клубу – вітальний подарунок та депозитні нарахування. Бонусні кошти зараховуються на окремий рахунок. Їх можна використовувати для ставок, як і реальні гроші.

Зареєстровані користувачі можуть виводити виграші. Виплати можливі на ті ж платіжні системи, які були задіяні при поповненні рахунку. Виграші переводяться в готівку в середньому за кілька годин.

Як проходить реєстрація

Процедура створення облікового запису полягає у заповненні анкетної форми. Клієнту ліцензійного клубу необхідно вказати номер телефону чи e-mail. Контактні дані потрібні для отримання розсилки новин та оповіщення геймера про актуальні бонуси.

Після надання контактів гравцеві необхідно ввести пароль. Рекомендується використовувати унікальну комбінацію, яку важко зламати. Пароль від особистого кабінету не можна надсилати стороннім особам.

Перед підтвердженням процедури реєстрації слід поставити позначку навпроти пункту згоди з правилами казино. Спеціальне віконечко розташоване під реєстраційною формою. Погоджуючись із правилами, клієнт підтверджує, що досяг допустимого віку. Грати в казино онлайн дозволяється особам, старшим 21 року.