Відкрити ще один пункт вакцинації планують у Тернополі.

Про це під час брифінгу 12 серпня повідомив голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш. Розмістять його у великому торговому центрі.

– Зараз в області працює 15 центрів вакцинації, – каже Володимир Труш. – Щодня вакцинується 3,5-4 тисячі людей. В області є 4 види вакцини в достатній кількості. Активно до організації вакцинальної кампанії підключилися і голови громад. Є вже громади, де провакциновані майже 40 % жителів. Також найближчим часом плануємо відкрити ще один центр вакцинації, швидше за все він буде розміщений у Тернополі в «Епіцентрі». Велика кількість людей, які приходять за покупками матимуть можливість щепитися. Ми вже зробили це в «Подолянах», і практика показала, що є люди, які приходять за покупками, вакцинуються. Жодна людина, яка прийшла у пункт вакцинації, не буде відправлена додому. Якщо вона попередньо не записувалася, то може за хвилин десять оформити документи. Для цього достатньо мати ідентифікаційний код і документ, що посвідчує особу, зареєструватися на місці і отримати свою дозу вакцини. Те, що потрібно записуватися у чергу і чекати два-три дні неправда, в кожному центрі є дві черги: одна по запису, друга – жива.

За тиждень в області вакцинується приблизно десять тисяч жителів. За словами директорки департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольги Ярмоленко зраз 153 тисячі жителів вакциновані і першими, і другими дозами – це 26% всього населення. Дві дози вакцини отримали вже 7 % населення.

– У фельдшерсько-акушерських пунктах, в амбулаторіях розгортаємо тимчасові пункти щеплення, щоб людям було зручніше, – додає Ольга Ярмоленко. – наприклад, в Заліщиках 11 серпня був ринковий день. Туди приїхала у машині швидкої допомоги бригадаяа проводила щеплення на ринку і двадцять дев’ять людей, які не планували щепитися, скористалися даною послугою.

Нагадаємо, що у Тернополі працює 5 пунктів вакцинації. У «Подолянах» пункт працює до сьомої вечора, інші – до 4-5 години.