Ще п’ять мільйонів гривень виділила Тернопільська громада на допомогу захисникам

На засіданні виконавчого комітету було погоджено проект рішення «Про внесення змін до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік».

Відповідно до рішення, буде здійснено перерозподіл бюджетних асигнувань між головними розпорядниками коштів. Зокрема, кошти у сумі 5 000 000 додатково спрямовуються на «Програму забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік».

Загалом на виконання «Програми забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік» у міському бюджеті Тернополя передбачено 100,1 млн грн.

Нагадаємо, що на запити військових частин, в рамках «Програми забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік» закуповує необхідне обладнання, інструменти та техніку. Окрім того, допомога захисникам надається також в межах інших міських програм.