Ще один Захисник з Тернопільщини поліг у боротьбі за Україну

Ще одного Героя-захисника втратила Тернопільщина.

27 січня на Луганщині загинув 36-річний стрілець Віталій Степанюк.

Про це повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк:

“Кременеччина втратила ще одного Героя-захисника, нашого земляка, стрільця 1 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти в/ч А 7284 солдата СТЕПАНЮКА Віталія Володимировича 1986 року народження, який загинув 27 січня 2023 року в н. п. Кузьмине Луганської області.

Про час та місце зустрічі загиблого буде повідомлено додатково.

Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав Віталія пережити цю втрату…

Вічна слава Герою!”.