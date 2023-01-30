Ще одного Героя-захисника втратила Тернопільщина.
27 січня на Луганщині загинув 36-річний стрілець Віталій Степанюк.
Про це повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк:
“Кременеччина втратила ще одного Героя-захисника, нашого земляка, стрільця 1 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти в/ч А 7284 солдата СТЕПАНЮКА Віталія Володимировича 1986 року народження, який загинув 27 січня 2023 року в н. п. Кузьмине Луганської області.
Про час та місце зустрічі загиблого буде повідомлено додатково.
Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав Віталія пережити цю втрату…
Вічна слава Герою!”.